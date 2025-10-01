Midas mBASIS (MBASIS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Midas mBASIS (MBASIS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 08:13:31 (UTC+8)
USD

Midas mBASIS (MBASIS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Midas mBASIS (MBASIS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 11.58M
$ 11.58M
Celková ponuka:
$ 10.11M
$ 10.11M
Počet coinov v obehu:
$ 10.11M
$ 10.11M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 11.58M
$ 11.58M
Historické maximum:
$ 1.15
$ 1.15
Historické minimum:
$ 0.219164
$ 0.219164
Aktuálna cena:
$ 1.15
$ 1.15

Midas mBASIS (MBASIS) informácie

At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone.

Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web.

Oficiálna webová stránka:
https://midas.app/mbasis
Biela kniha:
https://docs.midas.app

Midas mBASIS (MBASIS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Midas mBASIS (MBASIS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MBASIS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MBASIS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MBASIS tokenomiku, preskúmajte cenu MBASIS tokenu naživo!

MBASIS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MBASIS asi smeruje? Naša MBASIS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

