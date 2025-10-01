Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) tokenomika
Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) informácie
What is miprami The meme coin deployed on Ethereum, born from Vitalik’s “I love cyber internet” moment. Created for love, powered by cult vibes, fueled by internet culture, and embraced by the crypto community for the fun of it.
What is lojban? Lojban is a constructed language designed for precise communication, logical structure, and lack of ambiguity. Lojban is often used for experiments in linguistics, artificial intelligence, and even philosophical discussions about the nature of language and thought. While not widely spoken, it has an active online community.
Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MIPRAMI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MIPRAMI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MIPRAMI tokenomiku, preskúmajte cenu MIPRAMI tokenu naživo!
