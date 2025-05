Čo je MEV Capital wETH (MCWETH)

The MEV Capital WETH Morpho vault, curated by MEV Capital, aims at optimizing risk-adjusted interest by lending wrapped ETH (wETH) to borrow a whitelisted range of Liquid Staking Token (LST) and Liquid Restaking Token (LRT) as collateralized assets on Ethereum Chain. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

MEV Capital wETH (MCWETH) Zdroje Oficiálna webová stránka