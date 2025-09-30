Metropolis (METRO) tokenomika
Metropolis (METRO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Metropolis (METRO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Metropolis (METRO) informácie
Metropolis is a DLMM Decentralized Exchange (DEX) bringing Liquidity Book to Sonic. Trade with zero slippage and earn real yield with unlimited control as a DeFi Market Maker. The Liquidity Book feature allows to concentrate liquidity into single bins, which leads to more efficient and flexible liquidity provisioning and seamless trading experiences with zero slippage and low fees. To allow concentrated liquidity, the price curve is discretized into bins, which is similar to the tick concept in Uniswap V3. The main difference however, is that LB uses the constant sum price formula instead of the constant product formula.
Metropolis (METRO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Metropolis (METRO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet METRO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu METRO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili METRO tokenomiku, preskúmajte cenu METRO tokenu naživo!
METRO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam METRO asi smeruje? Naša METRO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
