MetaWorldMemes (MWM) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MetaWorldMemes (MWM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
MetaWorldMemes (MWM) informácie
Meta World Memes ($MWM) is more than just a meme coin—it’s a movement. Built on the power of community, $MWM is designed to go parabolic with zero team allocation, a fair launch, and a mission to disrupt the memecoin space.
Unlike traditional projects, $MWM is fully decentralized, giving every holder a voice in shaping its future. With a rapidly growing strong and dedicated army, we’re here to dominate the crypto space and prove that the community is the ultimate utility.
MetaWorldMemes (MWM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky MetaWorldMemes (MWM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MWM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MWM tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MWM tokenomiku, preskúmajte cenu MWM tokenu naživo!
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
