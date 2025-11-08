Aktuálna dnešná cena Metavault Trade je 0.04452646USD. Trhová kapitalizácia MVX je 111,877USD. Sledujte aktualizácie cien MVX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Metavault Trade je 0.04452646USD. Trhová kapitalizácia MVX je 111,877USD. Sledujte aktualizácie cien MVX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Metavault Trade (MVX) je $ 0.04452646, s 10.16% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MVX na USD konverzný kurz je $ 0.04452646 za MVX.
Metavault Trade sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 111,877, pričom počet coinov v obehu je 2.51M MVX. Počas posledných 24 hodín sa MVXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03919725 (low) do $ 0.04479743 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 4.62, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00148601.
V krátkodobom vývoji sa MVX zmenilo o -0.20% za poslednú hodinu a o -3.97% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Metavault Trade (MVX) informácie o trhu
$ 111.88K
$ 111.88K$ 111.88K
--
----
$ 178.11K
$ 178.11K$ 178.11K
2.51M
2.51M 2.51M
4,000,000.0
4,000,000.0 4,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Metavault Trade je $ 111.88K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu MVX je 2.51M, pričom celková zásoba je 4000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 178.11K.
História cien Metavault Trade v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03919725
$ 0.03919725$ 0.03919725
24 hod Low
$ 0.04479743
$ 0.04479743$ 0.04479743
24 hod High
$ 0.03919725
$ 0.03919725$ 0.03919725
$ 0.04479743
$ 0.04479743$ 0.04479743
$ 4.62
$ 4.62$ 4.62
$ 0.00148601
$ 0.00148601$ 0.00148601
-0.20%
+10.16%
-3.97%
-3.97%
Metavault Trade (MVX) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Metavault Trade na USDpohybovala na $ +0.00410676. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Metavault Trade na USD pohybovala na $ -0.0080789476. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Metavault Trade na USD pohybovala na $ -0.0124336443. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Metavault Trade na USD pohybovala na $ -0.02415586922079937.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00410676
+10.16%
30 dní
$ -0.0080789476
-18.14%
60 dní
$ -0.0124336443
-27.92%
90 dní
$ -0.02415586922079937
-35.17%
Cenové predikcie pre Metavault Trade
Cenová predikcia Metavault Trade (MVX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MVX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Metavault Trade (MVX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Metavault Trade mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Metavault Trade v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MVX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Metavault Trade Cenové predikcie.
Čo je Metavault Trade (MVX)
Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.
Traders can use it in two ways:
Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.
Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:
Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.
Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.
All-in-one platform: spot and leverage trading.
Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.
Traders can use it in two ways:
Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.
Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:
Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.
Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.
All-in-one platform: spot and leverage trading.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Metavault Trade
Akú hodnotu bude mať 1 Metavault Trade v roku 2030?
Ak by hodnota Metavault Trade rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Metavault Trade podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMetavault Trade?
Dnešná cena Metavault Trade je $ 0.04452646. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Metavault Trade stále dobrou investíciou?
Metavault Trade zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MVX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Metavault Trade?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Metavault Trade v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Metavault Trade?
Živá cena MVX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Metavault Trade vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MVX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Metavault Trade?
Cenu MVX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,514.64
+2.69%
ETH
3,441.56
+4.36%
SOL
162.3
+4.43%
COAI
1.1531
+5.52%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre MVX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MVX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Metavault Trade pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Metavault Trade v tomto roku?
Cena Metavault Trade by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Metavault Trade (MVX).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:36:14 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.