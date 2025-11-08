BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena MetalCore je 0.00004366USD. Trhová kapitalizácia MCG je 17,851.36USD. Sledujte aktualizácie cien MCG v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán.
Dnešná cena MetalCore

Aktuálna dnešná cena MetalCore (MCG) je $ 0.00004366, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MCG na USD konverzný kurz je $ 0.00004366 za MCG.

MetalCore sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 17,851.36, pričom počet coinov v obehu je 408.85M MCG. Počas posledných 24 hodín sa MCGobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.02813719, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00003715.

V krátkodobom vývoji sa MCG zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -4.47% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

MetalCore (MCG) informácie o trhu

-4.47%

MetalCore (MCG) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z MetalCore na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny MetalCore na USD pohybovala na $ -0.0000143795.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny MetalCore na USD pohybovala na $ -0.0000152953.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny MetalCore na USD pohybovala na $ -0.00003234192547425845.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000143795-32.93%
60 dní$ -0.0000152953-35.03%
90 dní$ -0.00003234192547425845-42.55%

Cenové predikcie pre MetalCore

Cenová predikcia MetalCore (MCG) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MCG v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia MetalCore (MCG) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena MetalCore mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne MetalCore v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MCG cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na MetalCore Cenové predikcie.

Čo je MetalCore (MCG)

MetalCore is a AAA sci-fi MMO developed by a veteran game dev team featuring epic mechs and PvP battles. Forge alliances, recruit your squad, scavenge blueprints and grow your destructive arsenal in your pursuit of planetary dominance. Winner of Global Blockchain Show’s Best Blockchain Game of the Year, and GAM3 2022 Award for Best Shooter Game.

MetalCore’s innovative 'scanning' system lets players obtain blueprints from fallen enemies, craft new units, and convert them to NFTs using MCG. With over 150 playable Infantry, Mechs and Vehicles designed by renowned Star Wars artist, MetalCore promises endless hours of exhilarating gameplay in a vast open world. With built-in token utility from day 1 inherent to its sustainable economy loop tied to gameplay, everything flows through MetalCore’s token, MCG - where the game rewards engagement, commitment, and skills.

MetalCore has adopted the $MCG token as a core part of the game economy, playing a key role in player progression and rewards.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o MetalCore

Akú hodnotu bude mať 1 MetalCore v roku 2030?
Ak by hodnota MetalCore rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do MetalCore podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:14:40 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o MetalCore

