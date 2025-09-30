Metal DAO (MTL) tokenomika

Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 15:33:20 (UTC+8)
Metal DAO (MTL) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Metal DAO (MTL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 54.15M
Celková ponuka:
$ 86.15M
Počet coinov v obehu:
$ 86.15M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 54.15M
Historické maximum:
$ 17.03
Historické minimum:
$ 0.117252
Aktuálna cena:
$ 0.628555
Metal DAO (MTL) informácie

Metal DAO (MTL) is a utility token that currently governs the stablecoin Metal Dollar (XMD), in addition to providing tiered trading discounts to MTL holders when using the Metal Pay cash & crypto app. Metal Pay customers who own 10,000+ MTL can enjoy 0% fees on all cryptocurrency purchases.

Metal DAO's future utility includes the ability to propose new stablecoins for the Metal Dollar basket, including their allocation ratios, and the option to vote in new stablecoin issuers such as community banks or fintechs.

Metal Pay was developed and launched by Metallicus in 2016.

Oficiálna webová stránka:
https://www.metalpay.com/

Metal DAO (MTL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Metal DAO (MTL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MTL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MTL tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MTL tokenomiku, preskúmajte cenu MTL tokenu naživo!

MTL cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MTL asi smeruje? Naša MTL stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

