Metal DAO (MTL) is a utility token that currently governs the stablecoin Metal Dollar (XMD), in addition to providing tiered trading discounts to MTL holders when using the Metal Pay cash & crypto app. Metal Pay customers who own 10,000+ MTL can enjoy 0% fees on all cryptocurrency purchases.
Metal DAO's future utility includes the ability to propose new stablecoins for the Metal Dollar basket, including their allocation ratios, and the option to vote in new stablecoin issuers such as community banks or fintechs.
Metal Pay was developed and launched by Metallicus in 2016.
Metal DAO (MTL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Metal DAO (MTL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MTL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MTL tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
