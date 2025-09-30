Metahero (HERO) tokenomika
Metahero (HERO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Metahero (HERO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Metahero (HERO) informácie
Have you ever wanted to ready-player one yourself? Metahero is creating a global network of top end photogrammetry scanners to allow you to do just that. Visit one of our locations, get scanned and receive an ultra-HD avatar of yourself and take a step into the digital world.
Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows users to own the rights to their data and even the potential to monetize it.
Backed by leading 3D experts Wolf Group Their cutting-edge technology was extensively tested and used by big industry names; Having been used multiple times by CD Projekt to create characters for their smash hit game: CyberPunk 2077.
We're merging this powerful tech with a marketplace to offer users, gamers, studios, entrepreneurs and all, direct access to virtual opportunities of the future.
Wolf Studios’ history and next-generation technology coupled with and expert dedicated management team, position Metahero as one to watch in the Gaming/E-commerce and Metaverse sector.
Metahero (HERO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Metahero (HERO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet HERO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu HERO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili HERO tokenomiku, preskúmajte cenu HERO tokenu naživo!
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov