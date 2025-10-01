Merry Christmas (MC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Merry Christmas (MC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 01:40:59 (UTC+8)
Merry Christmas (MC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Merry Christmas (MC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 39.47K
Celková ponuka:
$ 960.72M
Počet coinov v obehu:
$ 960.72M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 39.47K
Historické maximum:
$ 0.00083332
Historické minimum:
$ 0.00000359
Aktuálna cena:
$ 0
Merry Christmas (MC) informácie

Get ready for a Christmas that's out of this world, just like Elonmusk's SpaceX adventures, and a New Year that's as successful as DonaldTrump's presidential campaign. Cheers in advance! Santa leading the way, backed by his entourage of “Santa’s helpers”, this token is here to reward those who embrace the rebellious holiday spirit.

This holiday season is all about SANTA. He’s here to bring some spice to your crypto portfolio, with a sack full of surprises that even the North Pole can’t handle! Instead of milk and cookies, he’s here for the memes, the mayhem, and the moon-bound gains.

Oficiálna webová stránka:
https://merrychristmassol.xyz/

Merry Christmas (MC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Merry Christmas (MC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MC tokenomiku, preskúmajte cenu MC tokenu naživo!

MC cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MC asi smeruje? Naša MC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

