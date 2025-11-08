BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Mentat je 0USD. Trhová kapitalizácia SPICE je 7,123.11USD. Sledujte aktualizácie cien SPICE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Mentat je 0USD. Trhová kapitalizácia SPICE je 7,123.11USD. Sledujte aktualizácie cien SPICE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o SPICE

SPICE informácie o cene

Čo je SPICE

SPICE oficiálna webová stránka

SPICE tokenomika

SPICE predpoveď cien

Mentat Logo

Mentat Cena (SPICE)

Nezaradené

1 SPICE na USD aktuálnu cenu:

--
----
0.00%1D
Mentat (SPICE) Živý cenový graf
Dnešná cena Mentat

Aktuálna dnešná cena Mentat (SPICE) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SPICE na USD konverzný kurz je -- za SPICE.

Mentat sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 7,123.11, pričom počet coinov v obehu je 999.84M SPICE. Počas posledných 24 hodín sa SPICEobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.03520001, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa SPICE zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Mentat (SPICE) informácie o trhu

$ 7.12K
$ 7.12K$ 7.12K

--
----

$ 7.12K
$ 7.12K$ 7.12K

999.84M
999.84M 999.84M

999,836,677.094542
999,836,677.094542 999,836,677.094542

Aktuálna trhová kapitalizácia Mentat je $ 7.12K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu SPICE je 999.84M, pričom celková zásoba je 999836677.094542. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 7.12K.

História cien Mentat v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03520001
$ 0.03520001$ 0.03520001

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Mentat (SPICE) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Mentat na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Mentat na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Mentat na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Mentat na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-28.29%
60 dní$ 0-9.31%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Mentat

Cenová predikcia Mentat (SPICE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SPICE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Mentat (SPICE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Mentat mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Mentat v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SPICE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Mentat Cenové predikcie.

Čo je Mentat (SPICE)

Mentat is a crypto intelligence engine built to power Web3 agentic frameworks and consumer applications. It empowers users and apps to effortlessly access blockchain data, supporting tasks ranging from basic insights to advanced research and complex multi-step analysis.

Mentat combines agentic planning with comprehensive access to DeFi protocols, market data, and cross-chain services; our platform can autonomously synthesize large volumes of real-time information. It handles everything from granular tasks like parsing transaction histories and evaluating token distributions to more complex behaviors like running liquidity pool analyses. In the future, we will build out support for higher-level on-chain operations such as detecting security vulnerabilities in smart contracts, executing sophisticated DeFi activities, or coordinating and optimizing on-chain governance proposals. The result is a uniquely powerful system that democratizes advanced blockchain reasoning—empowering anyone, from casual investors to engineers, to make data-driven decisions and build the next generation of AI-enabled, decentralized applications without wrestling with technical complexity.

The breakthrough we are introducing hinges on a new class of AI systems often referred to as reasoning models. These models—pioneered by major research labs and now rapidly adopted by the broader AI community—possess the ability to parse text instructions, translate them into executable commands, and intelligently chain multiple tools together to complete complex tasks. They move beyond simple “question and answer” interactions and can orchestrate entire workflows.

This shift represents a generational leap from conventional language models to agentic AI systems capable of long-term planning and contextual tool usage. In essence, they do not just respond with “what” is needed; they also determine “how” to accomplish it by selecting and orchestrating the appropriate tools. Think of them as the brains behind the next wave of automation—capable of analyzing on-chain data, running calculations, generating visualizations, and conducting simulations in an adaptive, goal-oriented manner.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Mentat (SPICE) Zdroje

Oficiálna webová stránka

