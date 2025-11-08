Mentat Cena (SPICE)
Aktuálna dnešná cena Mentat (SPICE) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SPICE na USD konverzný kurz je -- za SPICE.
Mentat sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 7,123.11, pričom počet coinov v obehu je 999.84M SPICE. Počas posledných 24 hodín sa SPICEobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.03520001, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa SPICE zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Mentat je $ 7.12K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu SPICE je 999.84M, pričom celková zásoba je 999836677.094542. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 7.12K.
--
--
0.00%
0.00%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Mentat na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Mentat na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Mentat na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Mentat na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|--
|30 dní
|$ 0
|-28.29%
|60 dní
|$ 0
|-9.31%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Mentat mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Mentat is a crypto intelligence engine built to power Web3 agentic frameworks and consumer applications. It empowers users and apps to effortlessly access blockchain data, supporting tasks ranging from basic insights to advanced research and complex multi-step analysis.
Mentat combines agentic planning with comprehensive access to DeFi protocols, market data, and cross-chain services; our platform can autonomously synthesize large volumes of real-time information. It handles everything from granular tasks like parsing transaction histories and evaluating token distributions to more complex behaviors like running liquidity pool analyses. In the future, we will build out support for higher-level on-chain operations such as detecting security vulnerabilities in smart contracts, executing sophisticated DeFi activities, or coordinating and optimizing on-chain governance proposals. The result is a uniquely powerful system that democratizes advanced blockchain reasoning—empowering anyone, from casual investors to engineers, to make data-driven decisions and build the next generation of AI-enabled, decentralized applications without wrestling with technical complexity.
The breakthrough we are introducing hinges on a new class of AI systems often referred to as reasoning models. These models—pioneered by major research labs and now rapidly adopted by the broader AI community—possess the ability to parse text instructions, translate them into executable commands, and intelligently chain multiple tools together to complete complex tasks. They move beyond simple “question and answer” interactions and can orchestrate entire workflows.
This shift represents a generational leap from conventional language models to agentic AI systems capable of long-term planning and contextual tool usage. In essence, they do not just respond with “what” is needed; they also determine “how” to accomplish it by selecting and orchestrating the appropriate tools. Think of them as the brains behind the next wave of automation—capable of analyzing on-chain data, running calculations, generating visualizations, and conducting simulations in an adaptive, goal-oriented manner.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Dnešné top krypto pumpy
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.