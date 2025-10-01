MEN (MEN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MEN (MEN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 04:05:57 (UTC+8)
MEN (MEN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MEN (MEN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 9.27K
Celková ponuka:
$ 9.99B
Počet coinov v obehu:
$ 9.99B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 9.27K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
MEN (MEN) informácie

MEN VIBES Dive Into The Epic Energy Of MEN Coin!

Want to be a hero and save Degen life?

In the world of MEN Coin, every handshake is a mini epic event! Feel the true "men vibes" and enjoy the incredible handshakes.

Earn: $MEN token Earn rewards and see your $MEN Coin value increase.

Play: Game Dive into Handshake, a strategic battle game with exciting rewards.

Enjoy: Parties (offline+online) Experience the fun and excitement of our vibrant $MEN Coin events, filled with unforgettable moments.

Get: Prizes & Bonuses Discover thrilling giveaways with incredible prizes and exclusive bonuses!

Oficiálna webová stránka:
https://men.wtf

MEN (MEN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MEN (MEN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MEN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MEN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MEN tokenomiku, preskúmajte cenu MEN tokenu naživo!

MEN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MEN asi smeruje? Naša MEN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

