Objavte kľúčové informácie o MemeGames AI (MGAMES) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 16:44:45 (UTC+8)
MemeGames AI (MGAMES) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MemeGames AI (MGAMES) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 785.36K
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 785.36K
Historické maximum:
$ 0.00726063
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00078536
MemeGames AI (MGAMES) informácie

Own the Token.

Play the Game.

Grow the Community

MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.

Why MG Token ($MGAMES) Matters

MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.

MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building

MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base

$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

Oficiálna webová stránka:
https://memegames.ai/onboarding

MemeGames AI (MGAMES) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MemeGames AI (MGAMES) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MGAMES tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MGAMES tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MGAMES tokenomiku, preskúmajte cenu MGAMES tokenu naživo!

MGAMES cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MGAMES asi smeruje? Naša MGAMES stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

