MemeGames AI (MGAMES) tokenomika
MemeGames AI (MGAMES) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MemeGames AI (MGAMES) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
MemeGames AI (MGAMES) informácie
Own the Token.
Play the Game.
Grow the Community
MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.
Why MG Token ($MGAMES) Matters
MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.
MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building
MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base
$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy
MemeGames AI (MGAMES) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky MemeGames AI (MGAMES) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MGAMES tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MGAMES tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MGAMES tokenomiku, preskúmajte cenu MGAMES tokenu naživo!
MGAMES cenová predikcia
Chcete vedieť, kam MGAMES asi smeruje? Naša MGAMES stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov