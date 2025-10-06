Aktuálna MemeGames AI cena je dnes 0 USD. Sledujte aktuálnu MGAMES na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte MGAMES cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna MemeGames AI cena je dnes 0 USD. Sledujte aktuálnu MGAMES na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte MGAMES cenový trend jednoducho na MEXC.

MemeGames AI Logo

MemeGames AI Cena (MGAMES)

Nezaradené

1 MGAMES na USD aktuálnu cenu:

$0.00063519
$0.00063519$0.00063519
+0.10%1D
mexc
USD
MemeGames AI (MGAMES) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:33:42 (UTC+8)

MemeGames AI (MGAMES) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00726063
$ 0.00726063$ 0.00726063

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

+0.15%

-7.57%

-7.57%

MemeGames AI (MGAMES) cena v reálnom čase je --. Za posledných 24 hodín sa obchodoval MGAMES v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0 do najvyššej hodnoty $ 0, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena MGAMES je $ 0.00726063, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa MGAMES zmenil o +0.16% za poslednú hodinu, +0.15% za 24 hodín a -7.57% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

MemeGames AI (MGAMES) informácie o trhu

$ 635.19K
$ 635.19K$ 635.19K

--
----

$ 635.19K
$ 635.19K$ 635.19K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia MemeGames AI je $ 635.19K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu MGAMES je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 635.19K.

MemeGames AI (MGAMES) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z MemeGames AI na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny MemeGames AI na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny MemeGames AI na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny MemeGames AI na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+0.15%
30 dní$ 0-6.25%
60 dní$ 0-77.46%
90 dní$ 0--

Čo je MemeGames AI (MGAMES)

Own the Token.

Play the Game.

Grow the Community

MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.

Why MG Token ($MGAMES) Matters

MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.

MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building

MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base

$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

MemeGames AI (MGAMES) Zdroje

Oficiálna webová stránka

MemeGames AI predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať MemeGames AI (MGAMES) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš MemeGames AI (MGAMES) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre MemeGames AI.

Overte si teraz MemeGames AI cenové predikcie!

MGAMES do miestnych mien

MemeGames AI (MGAMES) tokenomika

Pochopenie tokenomiky MemeGames AI (MGAMES) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike MGAMES tokenu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Iné otázky o MemeGames AI (MGAMES)

Akú hodnotu má dnes MemeGames AI (MGAMES)?
Aktuálna MGAMES cena v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena MGAMES na USD?
Aktuálna cena MGAMES na USD je $ 0. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia MemeGames AI?
Trhová kapitalizácia MGAMES je $ 635.19K USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu MGAMES?
Počet coinov v obehu MGAMES je 1.00B USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) MGAMES?
MGAMES dosiahla cenu ATH vo výške 0.00726063 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) MGAMES?
MGAMES videl cenu ATL vo výške 0 USD.
Aký je objem obchodovania MGAMES?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre MGAMES je -- USD.
Bude MGAMES tento rok vyššia?
MGAMES môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti MGAMESpredpoveď cien.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.