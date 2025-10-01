MemeCoinGirl (MIKO) tokenomika
MemeCoinGirl (MIKO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MemeCoinGirl (MIKO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
MemeCoinGirl (MIKO) informácie
MemeCoinGirl ($MIKO) is a meme coin project that aims to be fully decentralized. Created by an individual, not a foundation, all tokens were added to the liquidity pool upon creation, and then burned, with ownership renounced. This ensures that the project operates in a truly decentralized manner, without any central authority or control. MemeCoinGirl's purpose is to foster a community-driven culture around meme coins, promoting a decentralized environment where all participants grow together. The total supply of $MIKO tokens is 100 billion, with no reserved tokens for foundations or team members, emphasizing a community-first approach.
MemeCoinGirl (MIKO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky MemeCoinGirl (MIKO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MIKO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MIKO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MIKO tokenomiku, preskúmajte cenu MIKO tokenu naživo!
MIKO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam MIKO asi smeruje? Naša MIKO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov