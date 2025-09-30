Memecoin1 (M1) tokenomika
Memecoin1 (M1) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Memecoin1 (M1) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Memecoin1 (M1) informácie
Memecoin1 ($M1) is a classic memecoin launched by the Four.meme platform—but with a twist: it’s the first-ever "meme-stablecoin" of this cycle, officially claiming a peg to World Liberty Financial USD ($USD1), the stablecoin issued by the Trump family. It's the first true stablecoin born from meme culture—no algorithms, no collateral (they're overrated anyway). M1 is The Most Unstable Stablecoin!
Memecoin1 (M1) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Memecoin1 (M1) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet M1 tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu M1 tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili M1 tokenomiku, preskúmajte cenu M1 tokenu naživo!
M1 cenová predikcia
Chcete vedieť, kam M1 asi smeruje? Naša M1 stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
