Aktuálna dnešná cena Memecoin Supercycle je 0USD. Trhová kapitalizácia SUPR je 8,655.26USD. Sledujte aktualizácie cien SUPR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o SUPR

SUPR informácie o cene

Čo je SUPR

SUPR oficiálna webová stránka

SUPR tokenomika

SUPR predpoveď cien

Memecoin Supercycle Logo

Memecoin Supercycle Cena (SUPR)

Nezaradené

1 SUPR na USD aktuálnu cenu:

--
----
0.00%1D
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Memecoin Supercycle (SUPR) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 09:03:07 (UTC+8)

Dnešná cena Memecoin Supercycle

Aktuálna dnešná cena Memecoin Supercycle (SUPR) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SUPR na USD konverzný kurz je -- za SUPR.

Memecoin Supercycle sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 8,655.26, pričom počet coinov v obehu je 999.54M SUPR. Počas posledných 24 hodín sa SUPRobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00449673, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa SUPR zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Memecoin Supercycle (SUPR) informácie o trhu

$ 8.66K
$ 8.66K$ 8.66K

--
----

$ 8.66K
$ 8.66K$ 8.66K

999.54M
999.54M 999.54M

999,541,866.5685116
999,541,866.5685116 999,541,866.5685116

Aktuálna trhová kapitalizácia Memecoin Supercycle je $ 8.66K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu SUPR je 999.54M, pričom celková zásoba je 999541866.5685116. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 8.66K.

História cien Memecoin Supercycle v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00449673
$ 0.00449673$ 0.00449673

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Memecoin Supercycle (SUPR) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Memecoin Supercycle na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Memecoin Supercycle na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Memecoin Supercycle na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Memecoin Supercycle na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-18.90%
60 dní$ 0-12.49%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Memecoin Supercycle

Cenová predikcia Memecoin Supercycle (SUPR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SUPR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Memecoin Supercycle (SUPR) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Memecoin Supercycle mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Memecoin Supercycle v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SUPR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Memecoin Supercycle Cenové predikcie.

Čo je Memecoin Supercycle (SUPR)

What is $SUPR?

🚀 $SUPR is a memecoin launched on the Solana blockchain, inspired by the unstoppable Memecoin Supercycle — a phenomenon where crypto and memecoins thrive together.

Unlike traditional PVP (player vs. player) competition between tokens, $SUPR is the community token for all memecoin communities, uniting everyone under one banner as the supercycle builds.

More than just a coin, $SUPR is a movement to bring the memecoin world together, celebrating shared growth, collaboration, and community. 🌊💎

The storm is coming — are you ready? 🌩️🔥

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Memecoin Supercycle (SUPR) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Memecoin Supercycle

Akú hodnotu bude mať 1 Memecoin Supercycle v roku 2030?
Ak by hodnota Memecoin Supercycle rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Memecoin Supercycle podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 09:03:07 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Memecoin Supercycle

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.