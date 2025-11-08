BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Memecoin Sniping Solutions AI je 0USD. Trhová kapitalizácia $MESSA je 5,423USD. Sledujte aktualizácie cien $MESSA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Memecoin Sniping Solutions AI Logo

Memecoin Sniping Solutions AI Cena ($MESSA)

1 $MESSA na USD aktuálnu cenu:

--
----
0.00%1D
Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 09:03:00 (UTC+8)

Dnešná cena Memecoin Sniping Solutions AI

Aktuálna dnešná cena Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny $MESSA na USD konverzný kurz je -- za $MESSA.

Memecoin Sniping Solutions AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 5,423.0, pričom počet coinov v obehu je 999.08M $MESSA. Počas posledných 24 hodín sa $MESSAobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa $MESSA zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -4.17% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) informácie o trhu

$ 5.42K
--
$ 5.42K
999.08M
999,075,854.66977
Aktuálna trhová kapitalizácia Memecoin Sniping Solutions AI je $ 5.42K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu $MESSA je 999.08M, pričom celková zásoba je 999075854.66977. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.42K.

História cien Memecoin Sniping Solutions AI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
24 hod Low
$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--

--

-4.17%

-4.17%

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Memecoin Sniping Solutions AI na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Memecoin Sniping Solutions AI na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Memecoin Sniping Solutions AI na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Memecoin Sniping Solutions AI na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-13.31%
60 dní$ 0-22.60%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Memecoin Sniping Solutions AI

Cenová predikcia Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena $MESSA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Memecoin Sniping Solutions AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Memecoin Sniping Solutions AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku $MESSA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Memecoin Sniping Solutions AI Cenové predikcie.

Čo je Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

$MESSA is an AI-driven sniping solution for meme coin traders. It detects new token launches in real-time and executes trades with precision within milliseconds. By leveraging AI, $MESSA filters out low-quality tokens, predicts high-potential coins, and tracks market sentiment to make informed trades. It continuously adapts strategies based on historical data and live market conditions to maximize profits while minimizing risk.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Zdroje

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Memecoin Sniping Solutions AI

Akú hodnotu bude mať 1 Memecoin Sniping Solutions AI v roku 2030?
Ak by hodnota Memecoin Sniping Solutions AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Memecoin Sniping Solutions AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Memecoin Sniping Solutions AI

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.