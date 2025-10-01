Memebets (MBET) tokenomika
$MBET is the official token of Memebets.io, a decentralized peer-to-peer (P2P) price prediction game focused on memecoins. The platform allows users to place bets on the price movements of assets like $DOGE, $SHIB, and $PEPE in a fully on-chain environment. Smart contracts ensure transparent execution without intermediaries. A portion of game fees is allocated to buying back and burning $MBET, reducing overall supply over time. This deflationary model is designed to create long-term value while maintaining liquidity. Memebets offers a structured approach to speculative trading on memecoin price fluctuations within a decentralized framework.
Memebets (MBET) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Memebets (MBET) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MBET tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MBET tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
