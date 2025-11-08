MEMDEX100 Cena (MEMDEX)
Aktuálna dnešná cena MEMDEX100 (MEMDEX) je $ 0.00209145, s 25.30% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MEMDEX na USD konverzný kurz je $ 0.00209145 za MEMDEX.
MEMDEX100 sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2,068,135, pričom počet coinov v obehu je 988.82M MEMDEX. Počas posledných 24 hodín sa MEMDEXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0016691 (low) do $ 0.0021413 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.090549, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa MEMDEX zmenilo o -1.28% za poslednú hodinu a o +4.02% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia MEMDEX100 je $ 2.07M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu MEMDEX je 988.82M, pričom celková zásoba je 988818504.7196841. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.07M.
-1.28%
+25.30%
+4.02%
+4.02%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z MEMDEX100 na USDpohybovala na $ +0.00042235.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny MEMDEX100 na USD pohybovala na $ +0.0009043433.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny MEMDEX100 na USD pohybovala na $ -0.0002079574.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny MEMDEX100 na USD pohybovala na $ -0.000167563449192792.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.00042235
|+25.30%
|30 dní
|$ +0.0009043433
|+43.24%
|60 dní
|$ -0.0002079574
|-9.94%
|90 dní
|$ -0.000167563449192792
|-7.41%
V roku 2040 by cena MEMDEX100 mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities.
The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner.
Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives.
Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.
