Čo je Meditoc (MDTI)

The MEDITOC token is a cryptocurrency with the greatest benefits for those who come for beauty/medical tourism purposes because it is available without cross-border boundaries. All payments are made with internal points, and MEDITOC tokens earned as rewards through activities can be converted into points to feel a discount at a better price than when reusing medical services. Starting with the medical tourism market, it will develop into a cryptocurrency that provides discount services in various industries.

