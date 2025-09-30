Medibloc (MED) tokenomika

Medibloc (MED) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Medibloc (MED) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 15:32:30 (UTC+8)
Medibloc (MED) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Medibloc (MED) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 49.15M
$ 49.15M$ 49.15M
Celková ponuka:
$ 10.87B
$ 10.87B$ 10.87B
Počet coinov v obehu:
$ 10.08B
$ 10.08B$ 10.08B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 53.00M
$ 53.00M$ 53.00M
Historické maximum:
$ 0.351852
$ 0.351852$ 0.351852
Historické minimum:
$ 0.00161437
$ 0.00161437$ 0.00161437
Aktuálna cena:
$ 0.00486218
$ 0.00486218$ 0.00486218

Medibloc (MED) informácie

MediBloc’s healthcare information platform is a personal data ecosystem for patients, providers and researchers, built on blockchain technology. Our mission is to streamline medicine for patients, providers and researchers by redistributing value behind personal healthcare data ownership.Through MediBloc, you can effectively own your medical data, providers can remove redundancies to provide better care, and your valuable data can help researchers push the advancement of medicine faster than ever.

Oficiálna webová stránka:
https://medibloc.com/
Biela kniha:
https://medibloc.org/whitepaper/medibloc_whitepaper_en.pdf

Medibloc (MED) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Medibloc (MED) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MED tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MED tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MED tokenomiku, preskúmajte cenu MED tokenu naživo!

MED cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MED asi smeruje? Naša MED stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov