Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 02:51:50 (UTC+8)
USD

Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 14.61K
$ 14.61K
Celková ponuka:
$ 998.23M
$ 998.23M
Počet coinov v obehu:
$ 998.23M
$ 998.23M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 14.61K
$ 14.61K
Historické maximum:
$ 0.00241121
$ 0.00241121
Historické minimum:
$ 0.00000916
$ 0.00000916
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) informácie

MECHAZILLA is a token on the Solana blockchain, driven by its community and Elon's fantasies.

Backed by Elon Musk and the Doge team, let’s make the government efficient again!

  • 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring Mechazilla!
  • Contract Renounced ~ Mechazilla owner has given up control over it. By the people. For the people.
  • LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation.

Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $Mechazilla is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power,

Oficiálna webová stránka:
https://pump.fun/coin/9MT9TEqxJQcSYjzBhXJzQvQa7rvjPLN7FyamYvZpump

Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MECHAZILLA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MECHAZILLA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MECHAZILLA tokenomiku, preskúmajte cenu MECHAZILLA tokenu naživo!

MECHAZILLA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MECHAZILLA asi smeruje? Naša MECHAZILLA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

