Maxi Doge Cena (MAXI)
Aktuálna dnešná cena Maxi Doge (MAXI) je --, s 4.75% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MAXI na USD konverzný kurz je -- za MAXI.
Maxi Doge sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 182,310, pričom počet coinov v obehu je 420.69B MAXI. Počas posledných 24 hodín sa MAXIobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa MAXI zmenilo o -0.43% za poslednú hodinu a o -6.18% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Maxi Doge je $ 182.31K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu MAXI je 420.69B, pričom celková zásoba je 420690000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 182.31K.
-0.43%
+4.75%
-6.18%
-6.18%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Maxi Doge na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Maxi Doge na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Maxi Doge na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Maxi Doge na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+4.75%
|30 dní
|$ 0
|-0.86%
|60 dní
|$ 0
|+291.19%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Maxi Doge mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Maxi Doge ($MAXI) is a meme-fuelled token that personifies ultimate strength and the grind of the bull market. Think: a body-building Doge pumping 1000x leverage trades while necking cans of caffeine. $MAXI isn't merely a coin; it's a lifestyle rooted in green candles, gym reps and relentless hustle. By holding $MAXI, degens align themselves with the "never skip leg-day, never skip apump" mentality - an ethos designed to dominate charts and outperform even the original DOGE.
Problem: Retail traders crave outsized returns but lack the brute conviction - and capital - of whales.
Solution: Maxi Doge embodies sheer willpower: lift, trade, repeat. The $MAXI community channels that energy, sharing leveraged strategies, competitions and meme-driven camaraderie to unlock maximal gains together.
This paper sets out the project vision, roadmap, tokenomics, technicals, and risks.
