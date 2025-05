Čo je Matsuri Shiba Inu (MSHIBA)

What makes your project unique? Matsuri was born from japan because the festival in japan is called Matsuri so we introduce matsuri with the biggest famous mascot Shiba inu . our goal is to be the official mascot of Shiba Inu.

Matsuri Shiba Inu (MSHIBA) Zdroje Oficiálna webová stránka