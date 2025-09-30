MATES (MATES) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MATES (MATES) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 20:41:35 (UTC+8)
USD

MATES (MATES) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MATES (MATES) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 168.40K
$ 168.40K
Celková ponuka:
$ 19.50B
$ 19.50B
Počet coinov v obehu:
$ 2.25B
$ 2.25B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.46M
$ 1.46M
Historické maximum:
$ 0.01270764
$ 0.01270764
Historické minimum:
$ 0.00007009
$ 0.00007009
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

MATES (MATES) informácie

The ecosystem token of Moemate. $MATES is the key to unlock the world of intelligent and fun AI Agents.

Moemate is the ecosystem for building, incubating, hosting, operating and trading AI agents. More than 6m users have used our products, >30 mins average daily engagement time, and 500,000+ Agents already built by the community. These agents can be built by anyone. Moemate makes it easy yet customizable for anyone to build and host AI agents with on-chain and off-chain skills, and multi-agent simulations for different use cases, especially related to Crypto, Attention & Entertainment.

Oficiálna webová stránka:
https://www.moemate.io/
Biela kniha:
https://moemate.io/whatsup

MATES (MATES) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MATES (MATES) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MATES tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MATES tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MATES tokenomiku, preskúmajte cenu MATES tokenu naživo!

MATES cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MATES asi smeruje? Naša MATES stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.


