Materium (MTRM) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Materium (MTRM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Materium (MTRM) informácie
In Mirandus, players have absolute freedom of choice - there are no maps, no quest givers. Players can set out into the wilderness alone to try their fortunes against the monsters of the deep woods and dungeons, join with one of the monarchs to serve as a knight in their court, or set up shop in one of the five great citadels of the realm. Players take on the role of avatars in the world, and if desired, can purchase an exemplar avatar with powers and abilities beyond those of others in Mirandus.
Player ownership of in-game assets is a central mechanic, with players being able to hold land deeds which allow them to claim parts of the wilderness and set up holdfasts ranging from small farms to massive cities. The risks of exploring Mirandus are great – but so are the rewards, for Mirandus is rich in the arcane substance Materium, a concentrated magic that allows players to channel its power to cast spells, craft the impossible, and even raise a slain hero from the dead.
Materium (MTRM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Materium (MTRM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MTRM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MTRM tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MTRM tokenomiku, preskúmajte cenu MTRM tokenu naživo!
MTRM cenová predikcia
Chcete vedieť, kam MTRM asi smeruje? Naša MTRM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
