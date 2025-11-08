Aktuálna dnešná cena Massive Meme Outbreak je 0USD. Trhová kapitalizácia RPG je 8,525.88USD. Sledujte aktualizácie cien RPG v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Massive Meme Outbreak je 0USD. Trhová kapitalizácia RPG je 8,525.88USD. Sledujte aktualizácie cien RPG v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Massive Meme Outbreak (RPG) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RPG na USD konverzný kurz je -- za RPG.
Massive Meme Outbreak sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 8,525.88, pričom počet coinov v obehu je 999.23M RPG. Počas posledných 24 hodín sa RPGobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.0017707, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa RPG zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Massive Meme Outbreak (RPG) informácie o trhu
$ 8.53K
$ 8.53K$ 8.53K
--
----
$ 8.53K
$ 8.53K$ 8.53K
999.23M
999.23M 999.23M
999,234,204.05967
999,234,204.05967 999,234,204.05967
Aktuálna trhová kapitalizácia Massive Meme Outbreak je $ 8.53K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu RPG je 999.23M, pričom celková zásoba je 999234204.05967. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 8.53K.
História cien Massive Meme Outbreak v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.0017707
$ 0.0017707$ 0.0017707
$ 0
$ 0$ 0
--
--
0.00%
0.00%
Massive Meme Outbreak (RPG) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Massive Meme Outbreak na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Massive Meme Outbreak na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Massive Meme Outbreak na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Massive Meme Outbreak na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
--
30 dní
$ 0
-16.10%
60 dní
$ 0
-9.03%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre Massive Meme Outbreak
Cenová predikcia Massive Meme Outbreak (RPG) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RPG v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Massive Meme Outbreak (RPG) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Massive Meme Outbreak mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Massive Meme Outbreak v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RPG cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Massive Meme Outbreak Cenové predikcie.
Čo je Massive Meme Outbreak (RPG)
MMORPG is a decentralized gaming ecosystem built on blockchain technology, designed to bring an innovative gaming experience to the blockchain world. The project integrates GameFi and NFTs to offer users a seamless play-to-earn environment. MMORPG focuses on creating a fair and transparent gaming landscape, where players can own, trade, and earn from their in-game assets.
Key features include:
Decentralized Economy: The platform incorporates a native token, $RPG, which powers the in-game economy. Players can use $RPG for transactions, staking, and participating in governance.
NFT Integration: Unique in-game assets are represented as NFTs, allowing players to truly own their items and trade them on secondary marketplaces.
Community-Centric Governance: MMORPG uses a DAO model, enabling the community to make decisions about game updates, features, and future developments.
Cross-Chain Compatibility: The project aims to bridge blockchain gaming with various ecosystems, offering a more inclusive gaming environment.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Massive Meme Outbreak
Akú hodnotu bude mať 1 Massive Meme Outbreak v roku 2030?
Ak by hodnota Massive Meme Outbreak rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Massive Meme Outbreak podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMassive Meme Outbreak?
Dnešná cena Massive Meme Outbreak je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Massive Meme Outbreak stále dobrou investíciou?
Massive Meme Outbreak zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do RPG, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Massive Meme Outbreak?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Massive Meme Outbreak v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Massive Meme Outbreak?
Živá cena RPG sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Massive Meme Outbreak vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena RPG, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Massive Meme Outbreak?
Cenu RPG ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,792.03
+1.97%
ETH
3,426.41
+3.90%
SOL
161.52
+3.93%
COAI
1.1937
+9.24%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre RPG na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár RPG/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Massive Meme Outbreak pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Massive Meme Outbreak v tomto roku?
Cena Massive Meme Outbreak by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Massive Meme Outbreak (RPG).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 09:02:53 (UTC+8)
Massive Meme Outbreak (RPG) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Pozrite si viac informácií o Massive Meme Outbreak
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.