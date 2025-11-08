Massa Bridged BTC Cena (WBTC.E)
Aktuálna dnešná cena Massa Bridged BTC (WBTC.E) je $ 102,730, s 0.87% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny WBTC.E na USD konverzný kurz je $ 102,730 za WBTC.E.
Massa Bridged BTC sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 20,745, pričom počet coinov v obehu je 0.20 WBTC.E. Počas posledných 24 hodín sa WBTC.Eobchodovalo v rozmedzí od $ 102,586 (low) do $ 104,631 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 212,430, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 95,551.
V krátkodobom vývoji sa WBTC.E zmenilo o -1.36% za poslednú hodinu a o -6.79% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Massa Bridged BTC je $ 20.75K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu WBTC.E je 0.20, pričom celková zásoba je 0.2. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.75K.
-1.36%
-0.86%
-6.79%
-6.79%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Massa Bridged BTC na USDpohybovala na $ -900.3762636989.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Massa Bridged BTC na USD pohybovala na $ -15,855.6358440000.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Massa Bridged BTC na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Massa Bridged BTC na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ -900.3762636989
|-0.86%
|30 dní
|$ -15,855.6358440000
|-15.43%
|60 dní
|$ 0
|--
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Massa Bridged BTC mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Bridged BTC on Massa is a wrapped representation of Bitcoin issued through a secure bridging mechanism to the Massa blockchain. Its purpose is to enable BTC holders to access decentralized finance applications and trading on Massa without leaving the ecosystem. Each bridged token is backed 1:1 with Bitcoin, ensuring verifiable collateralization. The token functions as a stable, trust-minimized gateway for Bitcoin liquidity, expanding its utility into Massa’s decentralized environment for swaps, liquidity provision, and other DeFi use cases.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.