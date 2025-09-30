Marv (MARV) tokenomika
Marv is an anthropomorphic frog who seeks to become the ideal digital frog. As a variation of Pepe the Frog, Marv stands out with his unique personality and origin. Slightly shy yet fond of dressing up in various outfits, Marv was born on the Finnish board Ylilauta.
MARV appeals to the cryptocurrency community with its no-tax policy and transparent acknowledgment of its lack of utility, maintaining the essence of a pure and simple memecoin.
Marv (MARV) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Marv (MARV) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MARV tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MARV tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MARV tokenomiku, preskúmajte cenu MARV tokenu naživo!
MARV cenová predikcia
Chcete vedieť, kam MARV asi smeruje? Naša MARV stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
