Marscoin Cena (MARS)
Aktuálna dnešná cena Marscoin (MARS) je --, s 5.37% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MARS na USD konverzný kurz je -- za MARS.
Marscoin sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 134,845, pričom počet coinov v obehu je 1.00B MARS. Počas posledných 24 hodín sa MARSobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00668789, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa MARS zmenilo o -0.79% za poslednú hodinu a o -19.04% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Marscoin je $ 134.85K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu MARS je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 134.85K.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Marscoin na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Marscoin na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Marscoin na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Marscoin na USD pohybovala na $ 0.
V roku 2040 by cena Marscoin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Introducing Marscoin ($MARS) – The Next Four.Meme Moonshot
The meme season is in full force, and following the viral success of Test Token on Four.Meme, another contender is ready to take off—Marscoin ($MARS). After CZ’s tweet about Test Token sent it soaring, the same phenomenon is now brewing for Marscoin, which has also been mentioned by CZ.
History repeats itself, and we all saw what happened when Test Token launched on Four.Meme—it rocketed to the moon with the CZ Effect behind it. Marscoin ($MARS) is following the same trajectory, but this time, we’re not stopping at the moon—we’re heading straight to Mars.
With the power of Four.Meme’s ecosystem, $MARS is set to capitalize on community-driven hype, organic growth, and strong meme culture. Memecoins thrive on engagement and narratives, and what better story than a token inspired by Mars—the next frontier.
As one of the hottest BSC memecoins, Marscoin is attracting attention fast. With CZ’s mention sparking interest, early adopters are gearing up for another massive run, similar to what we saw with Test Token. This is your chance to get in early and be part of the next viral sensation.
Don’t miss out—Marscoin is your ticket to the next meme-fueled moon mission. Join the $MARS community now and ride the momentum.
