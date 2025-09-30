MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokenomika
The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors.
Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MVTT10F tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MVTT10F tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MVTT10F tokenomiku, preskúmajte cenu MVTT10F tokenu naživo!
