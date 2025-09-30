MANIFEST (MANIFEST) tokenomika

MANIFEST (MANIFEST) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MANIFEST (MANIFEST) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:21:32 (UTC+8)
USD

MANIFEST (MANIFEST) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MANIFEST (MANIFEST) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 4.74M
$ 4.74M$ 4.74M
Celková ponuka:
$ 813.58M
$ 813.58M$ 813.58M
Počet coinov v obehu:
$ 813.58M
$ 813.58M$ 813.58M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 4.74M
$ 4.74M$ 4.74M
Historické maximum:
$ 0.00657934
$ 0.00657934$ 0.00657934
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00582382
$ 0.00582382$ 0.00582382

MANIFEST (MANIFEST) informácie

MANIFEST on Sui is the first true movement coin. A mission, ritual, and culture coin combined. Its soul mission is to reach a $69 per token | $69B market cap. More than a meme, MANIFEST proves belief turns into and action turns into freedom at scale. Every buy, every post, every holder is part of the ritual.

MANIFEST is powered by the Triple Engine:

  • Structure: A digital asset treasury company (MISSION 69B CAPITAL) fueling weekly buybacks using yield generated on Sui.
  • Belief: Ritual (the 3/6/9 framework turning conviction into daily action),
  • Culture: Brand (merch + culture fueling adoption and buybacks)

MANIFEST aligns structure, culture, and conviction into one loop. $69B is just the rally point. The mission is infinite.

Believe. Act. Freedom. That’s MANIFEST.

Oficiálna webová stránka:
https://blast.fun/meme/0x915cd839f2c87144466c91347c89de81cacce00a61ee5513109c4ce23ed58b13

MANIFEST (MANIFEST) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MANIFEST (MANIFEST) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MANIFEST tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MANIFEST tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MANIFEST tokenomiku, preskúmajte cenu MANIFEST tokenu naživo!

MANIFEST cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MANIFEST asi smeruje? Naša MANIFEST stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov