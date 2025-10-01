MAMOON (MAMOON) tokenomika
Mamoon: The Meme Coin with a Story to Believe In
Mamoon is not just another meme coin—it's a project driven by imagination, community, and the inspiring tale of a mammoth's extraordinary journey. At its heart lies the story of Mamut, a determined mammoth who dared to dream big. Guided by faith, hope, and an unyielding belief in the impossible, Mamut defied the odds and reached the moon.
This narrative embodies the spirit of Mamoon: a cryptocurrency designed to inspire its holders to aim high and embrace a community that celebrates both humor and ambition. Just as Mamut's journey symbolizes breaking boundaries, Mamoon seeks to build bridges within the crypto space, uniting dreamers, believers, and innovators under one fun and engaging platform.
Pochopenie tokenomiky MAMOON (MAMOON) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MAMOON tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MAMOON tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
