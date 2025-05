Čo je Magnum (MAG)

The most feature-rich multi-chain automated trading platform that provides copy-trading bots and sniping bots to users along with limit buy/sell orders with 100% private transaction & MEV protection on DEX platforms. Magnum aims to be the one single platform that users need to trade on-chain on all the networks, and further utilities including authentic and rated trade signals and most profitable traders to follow.

