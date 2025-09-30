MAGA SHIBA (MAGASHIB) tokenomika
Welcome to MAGA SHIB ($MAGA SHIB), the ultimate fusion of the iconic SHIB token and the influential MAGA movement, bringing together the best of both worlds in the crypto universe! Our mission is to create a dynamic and spirited community where the enthusiasm of Shiba Inu fans meets the passionate energy of the MAGA movement. With $MAGA SHIB, we're not just launching a meme coin; we're igniting a revolution of fun, prosperity, and innovation. Embrace the power of decentralized finance and join a movement that celebrates freedom, creativity, and the unstoppable spirit of the crypto world. From unique features and engaging events to endless opportunities for growth and community building, $MAGA SHIB is set to redefine what it means to be part of a meme coin revolution. Get ready to embark on an exciting journey where every transaction is a celebration, every investment a statement, and every community member a pioneer. Join us and be a part of something extraordinary with MAGA SHIB!
MAGA SHIBA (MAGASHIB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky MAGA SHIBA (MAGASHIB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MAGASHIB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MAGASHIB tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MAGASHIB tokenomiku, preskúmajte cenu MAGASHIB tokenu naživo!
