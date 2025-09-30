Lynk Coin (LYNK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Lynk Coin (LYNK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 17:59:59 (UTC+8)
USD

Lynk Coin (LYNK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Lynk Coin (LYNK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M
Celková ponuka:
$ 999.89M
$ 999.89M$ 999.89M
Počet coinov v obehu:
$ 233.46M
$ 233.46M$ 233.46M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 4.84M
$ 4.84M$ 4.84M
Historické maximum:
$ 0.069168
$ 0.069168$ 0.069168
Historické minimum:
$ 0.00343536
$ 0.00343536$ 0.00343536
Aktuálna cena:
$ 0.00483658
$ 0.00483658$ 0.00483658

Lynk Coin (LYNK) informácie

$LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders.

Oficiálna webová stránka:
https://holdlynk.xyz

Lynk Coin (LYNK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Lynk Coin (LYNK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LYNK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LYNK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LYNK tokenomiku, preskúmajte cenu LYNK tokenu naživo!

LYNK cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LYNK asi smeruje? Naša LYNK stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

