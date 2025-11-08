Lybra Cena (LBR)
Aktuálna dnešná cena Lybra (LBR) je $ 0.006134, s 13.65% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LBR na USD konverzný kurz je $ 0.006134 za LBR.
Lybra sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 256,506, pričom počet coinov v obehu je 41.80M LBR. Počas posledných 24 hodín sa LBRobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00547746 (low) do $ 0.00775867 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 4.48, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00547746.
V krátkodobom vývoji sa LBR zmenilo o -0.07% za poslednú hodinu a o -31.76% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Lybra je $ 256.51K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu LBR je 41.80M, pričom celková zásoba je 97447143.49599636. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 597.96K.
-0.07%
-13.64%
-31.76%
-31.76%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Lybra na USDpohybovala na $ -0.000969262241172869.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Lybra na USD pohybovala na $ -0.0031199045.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Lybra na USD pohybovala na $ -0.0038320386.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Lybra na USD pohybovala na $ -0.021599924866052233.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ -0.000969262241172869
|-13.64%
|30 dní
|$ -0.0031199045
|-50.86%
|60 dní
|$ -0.0038320386
|-62.47%
|90 dní
|$ -0.021599924866052233
|-77.88%
V roku 2040 by cena Lybra mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.
The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.
eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.
A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.
eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.
