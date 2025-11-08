Aktuálna dnešná cena Luntra Infrastructure je 0USD. Trhová kapitalizácia $LUNTRA je 11,980.54USD. Sledujte aktualizácie cien $LUNTRA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Luntra Infrastructure je 0USD. Trhová kapitalizácia $LUNTRA je 11,980.54USD. Sledujte aktualizácie cien $LUNTRA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Luntra Infrastructure ($LUNTRA) je --, s 0.50% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny $LUNTRA na USD konverzný kurz je -- za $LUNTRA.
Luntra Infrastructure sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 11,980.54, pričom počet coinov v obehu je 820.00M $LUNTRA. Počas posledných 24 hodín sa $LUNTRAobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00372154, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa $LUNTRA zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -14.34% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Luntra Infrastructure ($LUNTRA) informácie o trhu
$ 11.98K
$ 11.98K$ 11.98K
--
----
$ 14.61K
$ 14.61K$ 14.61K
820.00M
820.00M 820.00M
1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Luntra Infrastructure je $ 11.98K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu $LUNTRA je 820.00M, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 14.61K.
História cien Luntra Infrastructure v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00372154
$ 0.00372154$ 0.00372154
$ 0
$ 0$ 0
--
+0.50%
-14.34%
-14.34%
Luntra Infrastructure ($LUNTRA) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Luntra Infrastructure na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Luntra Infrastructure na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Luntra Infrastructure na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Luntra Infrastructure na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+0.50%
30 dní
$ 0
-26.97%
60 dní
$ 0
-32.57%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre Luntra Infrastructure
Cenová predikcia Luntra Infrastructure ($LUNTRA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena $LUNTRA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Luntra Infrastructure ($LUNTRA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Luntra Infrastructure mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Luntra Infrastructure v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku $LUNTRA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Luntra Infrastructure Cenové predikcie.
Čo je Luntra Infrastructure ($LUNTRA)
Luntra is the world’s first AI-native Layer 2, designed to bring intelligence and automation to on-chain infrastructure. Built with a hybrid rollup architecture combining Optimistic and ZK security, Luntra features AI-powered tools like MEV protection, Wallet Intelligence, and autonomous AgentX bots. It supports gas payments in USDC, offers real-time risk analysis, and enables seamless bridging with Ethereum. By prioritizing both developers and users, Luntra delivers a smarter, more intuitive blockchain experience that evolves in real time.
Luntra is the world's first AI-native Layer 2, designed to bring intelligence and automation to on-chain infrastructure. Built with a hybrid rollup architecture combining Optimistic and ZK security, Luntra features AI-powered tools like MEV protection, Wallet Intelligence, and autonomous AgentX bots. It supports gas payments in USDC, offers real-time risk analysis, and enables seamless bridging with Ethereum. By prioritizing both developers and users, Luntra delivers a smarter, more intuitive blockchain experience that evolves in real time.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Luntra Infrastructure
Akú hodnotu bude mať 1 Luntra Infrastructure v roku 2030?
Ak by hodnota Luntra Infrastructure rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Luntra Infrastructure podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíLuntra Infrastructure?
Dnešná cena Luntra Infrastructure je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Luntra Infrastructure stále dobrou investíciou?
Luntra Infrastructure zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do $LUNTRA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Luntra Infrastructure?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Luntra Infrastructure v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Luntra Infrastructure?
Živá cena $LUNTRA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Luntra Infrastructure vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena $LUNTRA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Luntra Infrastructure?
Cenu $LUNTRA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,240.8
+2.42%
ETH
3,423.98
+3.83%
SOL
161.62
+3.99%
COAI
1.2132
+11.02%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre $LUNTRA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár $LUNTRA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Luntra Infrastructure pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Zvýši sa cena Luntra Infrastructure v tomto roku?
Cena Luntra Infrastructure by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Luntra Infrastructure ($LUNTRA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:12:56 (UTC+8)
Luntra Infrastructure ($LUNTRA) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
