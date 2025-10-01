Ludus (LUDUS) tokenomika
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Ludus (LUDUS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien.
Ludus is an AI-powered platform designed to support full-stack game development and design. The platform offers an app-suite of agentic AI tools that assist users in creating game assets, managing character behaviors, generating 3D models, and implementing advanced gameplay features such as adaptive NPC behavior and procedural content generation. Ludus provides developers—regardless of their technical background—with accessible, no-code solutions to build immersive, intelligent, and interactive game environments. The platform is powered by the $LUDUS token on the Ethereum network.
Ludus (LUDUS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Ludus (LUDUS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet LUDUS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu LUDUS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili LUDUS tokenomiku, preskúmajte cenu LUDUS tokenu naživo!
LUDUS cenová predikcia
Chcete vedieť, kam LUDUS asi smeruje? Naša LUDUS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
