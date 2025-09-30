LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) tokenomika
LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) informácie
Lucky’s Leprecoin derives its inspiration from Irish folklore, symbolizing luck and fortune. Our mission is to provide a fun, engaging, and rewarding experience for holders, built on a community-driven approach. "Lucky's Leprecoin" represents a tokenized form of this communal spirit. Lucky's Leprecoin operates on the Ethereum blockchain, adhering to the ERC-20 token standard. This ensures compatibility with popular wallets and exchanges and provides robust, decentralized security measures. Additionally, Ethereum's smart contract capability enables functionalities such as staking and yield farming. While Lucky's Leprecoin serves as a speculative asset, it also encourages charitable actions. Moreover, partnerships with NFT artists and gaming platforms are in discussion to widen Lucky's Leprecoin's applicability. Security is paramount for Lucky's Leprecoin and to tackle potential 'rug pulls', initial liquidity is locked at launch for 3 months, the liquidity lock was extended for 5 years. Lucky's Leprecoin follows a fair token distribution policy. The total supply is 711 billion tokens, with 100% distributed to Uniswap V2 during the initial sale.
LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet LUCKYSLP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu LUCKYSLP tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili LUCKYSLP tokenomiku, preskúmajte cenu LUCKYSLP tokenu naživo!
LUCKYSLP cenová predikcia
Chcete vedieť, kam LUCKYSLP asi smeruje? Naša LUCKYSLP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
