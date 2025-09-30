LoungeM (LZM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o LoungeM (LZM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
2025-09-30
LoungeM (LZM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre LoungeM (LZM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1,41M
Celková ponuka:
$ 1,00B
Počet coinov v obehu:
$ 118,77M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 11,88M
Historické maximum:
$ 0,117478
Historické minimum:
$ 0,00530436
Aktuálna cena:
$ 0,01188099
LoungeM (LZM) informácie

The Milk Alliance Project has two tokens: the platform main currency Milk Coin (MLK) and the membership token LoungeM (LZM). MiL.k is a blockchain-based platform that integrates points from various services. MLK is used as a base currency for point exchange in the blockchain-based point integration platform Milk App. Users can integrate their unused points with MiL.k app and exchange to MLK for convert to mobile voucher or exchange to the other partner's points. Through the Milk platform, users can enjoy high utilization value of their points with discount benefits, and partners will get customer satisfaction and new user acquisition effects. As a result, Milk has expanded its partnership with the top-tier local platforms within two and a half years after its launch and has acquired over 1.3 million users. LoungeM(LZM) is the "Membership token" that is the center of MiL.k's premium membership program. LZM is used to assign of membership grade assessments, and benefits based on grade of membership in MiL.k app. The membership token allows MiL.k users to have access to exclusive benefits and services, and the more tokens they hold, will assign higher grade of membership and the more benefits will receive.

Oficiálna webová stránka:
https://www.milkalliance.io/
Biela kniha:
https://milkalliance.io/docs/whitepaper/white_paper_LZM_0.9.1_ENG.pdf

LoungeM (LZM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky LoungeM (LZM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LZM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LZM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LZM tokenomiku, preskúmajte cenu LZM tokenu naživo!

