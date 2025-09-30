LOULOU (LOULOU) tokenomika
LOULOU (LOULOU) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre LOULOU (LOULOU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
LOULOU (LOULOU) informácie
Memecoin based on sol.
💸 Want to get rich but don't dare to gamble? Buy $loulou now! Don't miss the opportunity, grab it and you will be rich! 🚀🐶
🔥 Getting rich is not a dream, buy $loulou, you know it best! Don't hesitate to get on board, wealth is in your hands! 💨💰
🐶 Don’t be foolish when the opportunity comes, $loulou is the dragon of wealth! Don’t look back when the rocket takes off, and embrace the peak of wealth! 🚀
💥 The next $BONK is empty, $loulou will take you to heaven! Don't relax when the opportunity comes, grab it and it will be your dream! ⚡💸
🌟 The road to wealth is open, $loulou is ready to take the cake! Don’t be shy to seize the opportunity, wealth belongs to you alone! 🚀🐾
🐕 Stop waiting and watch, $loulou will soar to the top! The wealth storm is coming, seize the opportunity to become a newcomer! 💎💰
⚡ Do you want to get rich? $loulou will take you to the sky! Don't relax when the opportunity comes, seize the wealth and become a millionaire! 🔥💸
🌍 The global fire is fierce, $loulou stands at the top of wealth! The power of the East has awakened, hurry up and enter the market without waiting! 💥🐶
🚀 The door to wealth is open, $loulou will take you to the stage! Seize the opportunity and don't hesitate, financial freedom is waiting for you! 🌕
💥 Double your wealth with $loulou, don’t delay when the opportunity comes! Join now and you will be the king on the road to wealth! 🔥💰
LOULOU (LOULOU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky LOULOU (LOULOU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet LOULOU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu LOULOU tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili LOULOU tokenomiku, preskúmajte cenu LOULOU tokenu naživo!
LOULOU cenová predikcia
Chcete vedieť, kam LOULOU asi smeruje? Naša LOULOU stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov