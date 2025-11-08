Lorenzo Wrapped Bitcoin Cena (ENZOBTC)
Aktuálna dnešná cena Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) je $ 103,057, s 2.33% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ENZOBTC na USD konverzný kurz je $ 103,057 za ENZOBTC.
Lorenzo Wrapped Bitcoin sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 254,245,154, pričom počet coinov v obehu je 2.47K ENZOBTC. Počas posledných 24 hodín sa ENZOBTCobchodovalo v rozmedzí od $ 98,816 (low) do $ 104,082 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 115,819, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 98,816.
V krátkodobom vývoji sa ENZOBTC zmenilo o -0.69% za poslednú hodinu a o -7.27% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Lorenzo Wrapped Bitcoin je $ 254.25M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu ENZOBTC je 2.47K, pričom celková zásoba je 2467.02911143. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 254.25M.
-0.69%
+2.33%
-7.27%
-7.27%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Lorenzo Wrapped Bitcoin na USDpohybovala na $ +2,351.16.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Lorenzo Wrapped Bitcoin na USD pohybovala na $ -6,961.5106557000.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Lorenzo Wrapped Bitcoin na USD pohybovala na $ -8,450.7358342000.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Lorenzo Wrapped Bitcoin na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +2,351.16
|+2.33%
|30 dní
|$ -6,961.5106557000
|-6.75%
|60 dní
|$ -8,450.7358342000
|-8.20%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Lorenzo Wrapped Bitcoin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers.
enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.