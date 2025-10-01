looking for cooks ($SCANNING) tokenomika

Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 04:04:27 (UTC+8)
USD

looking for cooks ($SCANNING) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre looking for cooks ($SCANNING) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 8.97K
$ 8.97K
Celková ponuka:
$ 950.05M
$ 950.05M
Počet coinov v obehu:
$ 950.05M
$ 950.05M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 8.97K
$ 8.97K
Historické maximum:
$ 0.00076415
$ 0.00076415
Historické minimum:
$ 0.00000474
$ 0.00000474
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

looking for cooks ($SCANNING) informácie

$Scanning is a crypto meme coin, the narrative refers to "scanning", which means scanning crypto currencies to find the next big one. Our team genuinely sees this going to 100s of millions as it’s a really good narrative, millions of people scan meme coins every single day just to hopefully scan the next big thing and what Scanning ($Scanning) is all about is exactly that. this coin is a fair launch as he ca was sent to our communities as soon as we launched

Oficiálna webová stránka:
https://scanning.fun/

looking for cooks ($SCANNING) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky looking for cooks ($SCANNING) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet $SCANNING tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu $SCANNING tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili $SCANNING tokenomiku, preskúmajte cenu $SCANNING tokenu naživo!

$SCANNING cenová predikcia

Chcete vedieť, kam $SCANNING asi smeruje? Naša $SCANNING stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

