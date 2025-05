Čo je Longcat (LONG)

Inspired by Longcat, one of the internet’s most iconic and beloved memes, famous for its seemingly infinite length and global recognition, $LONG embraces the humor and creativity that made Longcat a cultural phenomenon. Known as one of the most popular and searched cat memes ever, Longcat is more than just a really long cat—it’s a symbol of how a simple idea can bring people together. $LONG transforms this legendary meme into a dynamic crypto project, uniting the meme community under one growing, shared vision.

