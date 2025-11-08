BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena LNKD Networks je 0.00013286USD. Trhová kapitalizácia LNKD je 51,064USD. Sledujte aktualizácie cien LNKD v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o LNKD

LNKD informácie o cene

Čo je LNKD

LNKD biela kniha

LNKD oficiálna webová stránka

LNKD tokenomika

LNKD predpoveď cien

LNKD Networks Logo

LNKD Networks Cena (LNKD)

Nezaradené

1 LNKD na USD aktuálnu cenu:

$0.00013276
$0.00013276$0.00013276
+4.70%1D
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
LNKD Networks (LNKD) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:34:06 (UTC+8)

Dnešná cena LNKD Networks

Aktuálna dnešná cena LNKD Networks (LNKD) je $ 0.00013286, s 4.60% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LNKD na USD konverzný kurz je $ 0.00013286 za LNKD.

LNKD Networks sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 51,064, pričom počet coinov v obehu je 384.26M LNKD. Počas posledných 24 hodín sa LNKDobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00012669 (low) do $ 0.00013485 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00024966, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00012666.

V krátkodobom vývoji sa LNKD zmenilo o -0.48% za poslednú hodinu a o -13.54% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

LNKD Networks (LNKD) informácie o trhu

$ 51.06K
$ 51.06K$ 51.06K

--
----

$ 132.89K
$ 132.89K$ 132.89K

384.26M
384.26M 384.26M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia LNKD Networks je $ 51.06K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu LNKD je 384.26M, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 132.89K.

História cien LNKD Networks v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00012669
$ 0.00012669$ 0.00012669
24 hod Low
$ 0.00013485
$ 0.00013485$ 0.00013485
24 hod High

$ 0.00012669
$ 0.00012669$ 0.00012669

$ 0.00013485
$ 0.00013485$ 0.00013485

$ 0.00024966
$ 0.00024966$ 0.00024966

$ 0.00012666
$ 0.00012666$ 0.00012666

-0.48%

+4.60%

-13.54%

-13.54%

LNKD Networks (LNKD) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z LNKD Networks na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny LNKD Networks na USD pohybovala na $ -0.0000523792.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny LNKD Networks na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny LNKD Networks na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+4.60%
30 dní$ -0.0000523792-39.42%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre LNKD Networks

Cenová predikcia LNKD Networks (LNKD) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LNKD v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia LNKD Networks (LNKD) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena LNKD Networks mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne LNKD Networks v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LNKD cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na LNKD Networks Cenové predikcie.

Čo je LNKD Networks (LNKD)

$LNKD is the fuel of the InterLink ecosystem on BSC, powering rewards, liquidity, and growth. Holders earn automatic USDT rewards with every transaction, while volume drives constant buy pressure into $INTL — the utility token used for payments, metaverse, and gaming across InterLink. Launched with 10 LP pairs and expanding to 50+, $LNKD strengthens the treasury, fuels The Vault, and sustains a self-feeding loop built for rewards, scalability, and long-term ecosystem dominance.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

LNKD Networks (LNKD) Zdroje

Biela kniha
Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o LNKD Networks

Akú hodnotu bude mať 1 LNKD Networks v roku 2030?
Ak by hodnota LNKD Networks rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do LNKD Networks podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:34:06 (UTC+8)

LNKD Networks (LNKD) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o LNKD Networks

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.