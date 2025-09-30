Liquor (LIQ) tokenomika
Liquor (LIQ) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Liquor (LIQ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Liquor (LIQ) informácie
Welcome to Liquor, the memecoin that's here to bring the party to the Sui! The concept behind Liquor is simple –A liquor is like water with a fun twist, but can bring huge liquidity to the ecosystem as people love it! Our goal is to bring more fun and build meme culture to Sui.
About Liquor Liquor has been living in the crypto space since 2019, with its primary residence in Solana. The attention shifted to Sui after Suibasecamp in Paris where many people believe that Sui has the potential to become the next Solana. I share that belief.
Why Liquor? Because we're not just another coin; we're a movement. We're blending the best of meme culture with the incredible power of Sui. It's time to leave the old, boring chains behind and dive into a world where your investments are as entertaining as your favorite memes.
Liquor (LIQ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Liquor (LIQ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet LIQ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu LIQ tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili LIQ tokenomiku, preskúmajte cenu LIQ tokenu naživo!
LIQ cenová predikcia
Chcete vedieť, kam LIQ asi smeruje? Naša LIQ stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
