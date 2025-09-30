Liquidpump (LP) tokenomika

Liquidpump (LP) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Liquidpump (LP) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 20:38:45 (UTC+8)
USD

Liquidpump (LP) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Liquidpump (LP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 38.14K
$ 38.14K
Celková ponuka:
$ 999.48M
$ 999.48M
Počet coinov v obehu:
$ 999.48M
$ 999.48M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 38.14K
$ 38.14K
Historické maximum:
$ 0.00160366
$ 0.00160366
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

Liquidpump (LP) informácie

LiquidPump represents a groundbreaking development in the DeFi space, offering a unique blend of liquidity provision and PumpSwap. By leveraging this innovative platform, users can unlock new opportunities for growth, income, and wealth creation. LiquidPump is an innovative mechanism designed to supercharge PumpSwap's ecosystem, driving growth, adoption, and value for the PumpSwap coin by offering a range of benefits that can increase demand, reduce volatility, improve community engagement, and enhance reputation. By leveraging LiquidPump, PumpSwap can supercharge its ecosystem, driving growth and adoption for the PumpSwap coin.

Oficiálna webová stránka:
https://pumpswap.biz
Biela kniha:
https://pumpswap.biz/lit/litepaper/

Liquidpump (LP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Liquidpump (LP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LP tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LP tokenomiku, preskúmajte cenu LP tokenu naživo!

LP cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LP asi smeruje? Naša LP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

