Aktuálna dnešná cena Liquid Staked SOL je 165.86USD. Trhová kapitalizácia LSSOL je 1,913,523USD. Sledujte aktualizácie cien LSSOL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o LSSOL

LSSOL informácie o cene

Čo je LSSOL

LSSOL oficiálna webová stránka

LSSOL tokenomika

LSSOL predpoveď cien

Liquid Staked SOL Cena (LSSOL)

1 LSSOL na USD aktuálnu cenu:

$165.94
+4.80%1D
Liquid Staked SOL (LSSOL) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:44:00 (UTC+8)

Dnešná cena Liquid Staked SOL

Aktuálna dnešná cena Liquid Staked SOL (LSSOL) je $ 165.86, s 4.57% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LSSOL na USD konverzný kurz je $ 165.86 za LSSOL.

Liquid Staked SOL sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,913,523, pričom počet coinov v obehu je 11.53K LSSOL. Počas posledných 24 hodín sa LSSOLobchodovalo v rozmedzí od $ 153.74 (low) do $ 166.64 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 384.79, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 150.5.

V krátkodobom vývoji sa LSSOL zmenilo o -0.21% za poslednú hodinu a o -12.89% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Liquid Staked SOL (LSSOL) informácie o trhu

$ 1.91M
--
$ 1.91M
11.53K
11,531.731787722
Aktuálna trhová kapitalizácia Liquid Staked SOL je $ 1.91M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu LSSOL je 11.53K, pričom celková zásoba je 11531.731787722. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.91M.

História cien Liquid Staked SOL v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 153.74
24 hod Low
$ 166.64
24 hod High

$ 153.74
$ 166.64
$ 384.79
$ 150.5
-0.21%

+4.57%

-12.89%

-12.89%

Liquid Staked SOL (LSSOL) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Liquid Staked SOL na USDpohybovala na $ +7.25.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Liquid Staked SOL na USD pohybovala na $ -46.7895040640.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Liquid Staked SOL na USD pohybovala na $ -38.7592263040.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Liquid Staked SOL na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +7.25+4.57%
30 dní$ -46.7895040640-28.21%
60 dní$ -38.7592263040-23.36%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Liquid Staked SOL

Cenová predikcia Liquid Staked SOL (LSSOL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LSSOL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Liquid Staked SOL (LSSOL) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Liquid Staked SOL mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Liquid Staked SOL v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LSSOL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Liquid Staked SOL Cenové predikcie.

Čo je Liquid Staked SOL (LSSOL)

LsSOL is a liquid staking token (LST), a token representing staked SOL plus network staking rewards. When you stake SOL with Liquid Collective you mint LsSOL. Your LsSOL evidences that you own the staked SOL and any staking rewards it earns, minus any fees. LsSOL allows users to participate in SOL staking while also maintaining the ability to use their LsSOL elsewhere in DeFi, or to transfer ownership of their staked tokens by transferring their LsSOL.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Liquid Staked SOL (LSSOL) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Liquid Staked SOL

Akú hodnotu bude mať 1 Liquid Staked SOL v roku 2030?
Ak by hodnota Liquid Staked SOL rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Liquid Staked SOL podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.